استشهاد 28 فلسطينيًا بغارات إسرائيلية بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار

غزة - (د ب أ)

استشهد 28 فلسطينيا على الأقل مساء الأربعاء، وأصيب العشرات في غارات جوية شنتها إسرائيل على قطاع غزة، بعد ساعات فقط من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس من المتوقع أن يبدأ يوم الأحد المقبل.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن الطائرات الإسرائيلية شنت موجة من الهجمات المكثفة، مستهدفة منازل مدنيين في مناطق مختلفة من القطاع.

وأضاف أن16 شخصاً استشهدوا وأصيب 20 آخرون جراء قصف استهدف منطقة قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأشار بصل إلى أن 7 أشخاص آخرين استشهدوا في قصف استهدف منزلاً شمال القطاع، بينما أسفر هجوم على منطقة الدرج شرق مدينة غزة عن استشهاد 3 أشخاص.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أكد مسؤول طبي في مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين في غارة استهدفت منزلاً في منطقة قيزان رشوان.

ووقعت الغارات بعد ساعات من إعلان قطر، التي توسطت في الاتفاق مع مصر والولايات المتحدة، عن التوصل إلى تفاهم بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في خطوة اعتبرت انفراجة بعد 15 شهراً من الحرب التي أودت بحياة الآلاف.