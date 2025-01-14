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طائرات مسيرة أوكرانية تشن هجومًا ضخمًا على عدة مناطق روسية

04:33 م الثلاثاء 14 يناير 2025

طائرة مسيرة أوكرانية

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موسكو- (د ب أ)

شنت أوكرانيا هجوما ضخما بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق روسية، مما أسفر عن إلحاق الضرر بالعديد من المواقع الصناعية.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، إن منشأتين، في مدينتي ساراتوف وإنجلس، تعرضتا للقصف، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أن مستودع وقود، كان قد اندلعت فيه النيران لمدة خمسة أيام بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي، تعرض للقصف مجددا.

وتقع مدينة إنجلس على بعد نحو 600 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا. وتقلع القاذفات الروسية بانتظام من القاعدة الجوية في إنجلس لشن هجمات على أوكرانيا، حيث يزود مستودع الوقود تلك القاذفات بالوقود.

كما تم تسجيل هجمات أخرى في جمهورية تتارستان الروسية.

وذكر رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، أن حريقا اندلع نتيجة هجوم بطائرات مسيرة، لكنه أكد عدم وقوع أضرار جسيمة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت مقاطع مصورة تظهر حريقا هائلا في منشأة للغاز المسال بالقرب من مدينة قازان، حيث ذكرت التقارير أن ثلاثة خزانات اندلعت فيها النيران.

كما أكدت الإدارات الإقليمية في مناطق تولا وأوريول وفورونيج وقوع هجمات على أراضيها.

وتضررت عدة مركبات ومباني تجارية في تولا.

وفي أوريول، أعلن المحافظ أندريه كليتشكوف، عبر تطبيق تليجرام، إسقاط 17 طائرة مسيرة وعدم وقوع أضرار كبيرة.

كما أعلن محافظ فورونيج إسقاط طائرات مسيرة، دون تأكيد وقوع أي أضرار.

طائرات مسيرة أوكرانية أوكرانيا روسيا
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