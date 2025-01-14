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مصدر إسرائيلي: تل أبيب قدمت كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق غزة

03:49 م الثلاثاء 14 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات


نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل قدمت كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".


وأضاف المصدر أن إسرائيل ستدخل مفاوضات للانتقال للمرحلة الثانية من الصفقة "بحسن نية" ما قد يؤدي "لانسحاب كامل" لقوات الاحتلال من قطاع غزة.


وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة فمن الممكن الإعلان عن الصفقة اليوم".


وذكرت الصحيفة العبرية ذاتها، أمس الإثنين، أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسير في المرحلة الأولى التي من المقرر أن تكون مدتها 42 يومًا.


غزة اتفاق غزة إسرائيل وقف إطلاق النار
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