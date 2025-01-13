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تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,9 ريختر

03:15 م الإثنين 13 يناير 2025

زلزال

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وكالات


أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الإثنين، تحذيرًا من احتمال حدوث إعصار تسونامي، وذلك بعد زلزال قوي ضرب جنوب البلاد اليوم، بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، بأن زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كيوشو في اليابان.

ووقع الزلزال في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من ساحل محافظة كيوشو، مما أدى إلى حدوث اهتزازات قوية شعر بها السكان في عدة مناطق.

زلزال تسونامي اليابان
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