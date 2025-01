تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,9 ريختر

وكالات



أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الإثنين، تحذيرًا من احتمال حدوث إعصار تسونامي، وذلك بعد زلزال قوي ضرب جنوب البلاد اليوم، بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، بأن زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كيوشو في اليابان.

#BREAKING: A magnitude 6.6 earthquake struck the Kyushu region in Japan on Monday, the European Mediterranean Seismological Centre said. According to the EMSC, the quake was at a depth of 37 km (23 miles).



More details are awaited. pic.twitter.com/Qak6D8dMGj