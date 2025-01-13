"صفقة نووية صغيرة".. كوريا الجنوبية: هناك حوار محتمل بين ترامب وكيم



وكالات



أفادت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يسعى لحوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد تنصيبه.



وأضافت بأن ترامب خلال اللقاء قد يسعى لصفقة صغيرة بخصوص البرنامج النووي بكوريا الشمالية بدلًا من محادثات نزع السلاح النووي.



وقالت، إنه "إذا كانت الولايات المتحدة ترى أنه من الصعب توقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل كامل في فترة قصيرة، فمن المحتمل عقد مفاوضات صغيرة النطاق لصفقة صغيرة لتجميد البرنامج النووي بيونج يانج أو نزع السلاح النووي".