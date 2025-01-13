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أبو عبيدة يُعلن مقتل أكثر من 10 عسكريين إسرائيليين

11:59 ص الإثنين 13 يناير 2025

أبو عبيدة

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(وكالات)

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، إن مقاتلي القسام أوقعوا خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وأفاد أبو عبيدة، أن حجم الخسائر وصل إلى أكثر من 10 في صفوف العسكريين الإسرائيليين.

وتابع أبو عبيدة، أن خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه، قائلًا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيندحر عن شمال القطاع خائبا دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة".

وأضاف أبو عبيدة، أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الجيش الإسرائيلي هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء في غزة.

أبو عبيدة مقتل عسكريين إسرائيليين كتائب القسام
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