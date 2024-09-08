إعلان

BBC

موسكو: طائرة مسيرة أوكرانية أصابت مستودع وقود بجنوبى روسيا

08:53 م الأحد 08 سبتمبر 2024

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


موسكو/كييف - (د ب أ)

أصاب هجوم بطائرة مسيرة من القوات المسلحة الأوكرانية مستودع وقود في منطقة بيلجورود جنوبى روسيا، مما تسبب في اشتعال النيران فيه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأحد، نقلا عن الحاكم الإقليمي.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، بحسب "تاس"، إن طائرة مسيرة قتالية أصابت المستودع في منطقة فولكونوفسك.

وأضاف: "تسبب الانفجار في اشتعال النار بالخزانات".

وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا في مهاجمة الأهداف اللوجستية والعسكرية على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة القتالية.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت صناعة الدفاع الأوكرانية بتزويد القوات المسلحة بآلاف الطائرات المسيرة الرخيصة نسبيا بتصاميم مختلفة ومدى متفاوت.

هجوم طائرة مسيرة أوكرانيا روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن والأمم المتحدة يبحثان سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

إعلان

إعلان

بعد إباحتها من أستاذ بالأزهر.. بيان عاجل لدار الإفتاء بشأن حكم سرقة الغاز والكهرباء