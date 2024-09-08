موسكو: طائرة مسيرة أوكرانية أصابت مستودع وقود بجنوبى روسيا



موسكو/كييف - (د ب أ)

أصاب هجوم بطائرة مسيرة من القوات المسلحة الأوكرانية مستودع وقود في منطقة بيلجورود جنوبى روسيا، مما تسبب في اشتعال النيران فيه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الأحد، نقلا عن الحاكم الإقليمي.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، بحسب "تاس"، إن طائرة مسيرة قتالية أصابت المستودع في منطقة فولكونوفسك.

وأضاف: "تسبب الانفجار في اشتعال النار بالخزانات".

وبدأت القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا في مهاجمة الأهداف اللوجستية والعسكرية على الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة القتالية.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت صناعة الدفاع الأوكرانية بتزويد القوات المسلحة بآلاف الطائرات المسيرة الرخيصة نسبيا بتصاميم مختلفة ومدى متفاوت.