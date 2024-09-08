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البث العبرية: إغلاق معبر رابين بين مدينتي إيلات والعقبة أمام الإسرائيليين

06:39 م الأحد 08 سبتمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
أعلنت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إغلاق معبر رابين بين مدينتي إيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية أمام الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه سيُسمح فقط للعمال الأردنيين بالمرور في اتجاه واحد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المعابر البرية مع الأردن.
وجاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم على معبر اللنبي الحدودي مع الأردن.
ونتج عن الهجوم الذي قام فيه شخص بإطلاق النار على عدد من الإسرائيليين إلى مقتل 3 إسرائيليين بحسب ما أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية.
وقالت تل أبيب، إن منفذ الهجوم عند معبر اللنبي كان قادمًا من الأردن.
من جانبه، أعلن الأردن إغلاق جسر الملك حسين وبدء التحقيق في القضية.

إيلات العقبة غلق معبر الاحتلال الإسرائيلي
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