حماس تنفي دخولها في مفاوضات مباشرة مع واشنطن بعيدًا عن إسرائيل

(وكالات)

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة "الجزيرة" دخول المقاومة في مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأمريكية بعيدًا عن إسرائيل، من أجل عقد صفقة بشروط محددة بمعزل عن الحكومة الإسرائيلية، قائلًا إن الحركة سمعت في "وسائل الإعلام أن هناك حديثا أمريكيا عن صفقة مباشرة مع حركة حماس، لكن حتى اللحظة لم يكن هناك شيء عملي، فالأمريكيون لم يتصلوا بنا بشكل مباشر، ولا أرسلوا عبر الوسطاء شيئا من هذا القبيل".

وصرح القيادي في حركة حماس، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تحتاج إلى مقترحات جديدة من أجل التفاوض بشأنها، لأن كل المشاريع السابقة فشلت لعدم وجود ضمانة بأن تقبلها إسرائيل.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن "الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت في الضفة الغربية لا يريدها الاحتلال، وأنها ستدق المسامير في نعشه".

واتهم حمدان الولايات المتحدة بأنها لا تمارس ضغطا حقيقيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل قبول المقترحات الأمريكية التي سبق أن أعلنت حماس موافقتها عليها.