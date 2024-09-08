في ذكرى وفاتها.. تشارلز الثالث يحضر قداسًا للصلاة للملكة إليزابيث الثانية

لندن - (د ب أ)

حضر ملك بريطانيا تشارلز الثالث، اليوم الأحد، قداسا بالقرب من قلعة بالمورا في اسكتلندا من أجل الصلاة وتذكر مناقب والدته الملكة إليزابيث الثانية في الذكرى السنوية الثانية لوفاتها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تشارلز والملكة كاميلا وصلا كنيسة كراثي كيرك الصغيرة، حيث كانت تزورها الملكة إليزابيث بصورة اعتيادية.

ويقيم الملك 75 عاما في ضيعة أبردينشايرفي مرتفعات اسكتلندا، حيث توفيت الملكة عندما كانت تبلغ من العمر 96 عاما في الثامن من سبتمبر 2022.

وكتب رئيس الوزراء كير ستارمر ناعيا الملكة "حكمها استمر 70 عاما مجيدة".

وأضاف في الرسالة التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي" اليوم يمر عامان على وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

وقال " بالنسبة لفترة حكمها التي استمرت 70 عاما مجيدة، كانت قلب حياة هذه الدولة. اليوم نحن نكرم ذكراها".