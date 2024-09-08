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إسرائيل تغلق المعابر البرية مع الأردن

01:29 م الأحد 08 سبتمبر 2024

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(وكالات)

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق المعابر البرية مع الأردن.

وجاء إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم على معبر اللنبي الحدودي مع الأردن.

ونتج عن الهجوم الذي قام فيه شخص بإطلاق النار على عدد من الإسرائيليين إلى مقتل 3 إسرائيليين بحسب ما أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت تل أبيب، إن منفذ الهجوم عند معبر اللنبي كان قادمًا من الأردن.

وأعلن الأردن إغلاق جسر الملك حسين وبدء التحقيق في القضية.

إسرائيل اغلاق المعابر البرية الأردن
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