أوكرانيا تسجل 183 اشتباكًا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تسجيل 183 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي على طول الخطوط الأمامية للجبهة في أخر 24 ساعة مع بقاء الوضع متوترًا للغاية في محوري بوكروفسك وكوراخوف.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نفذ أربع ضربات صاروخية و93 غارة جوية شاركت فيها على وجه الخصوص 128 قنبلة انزلاقية من طراز "KAB" و1548 طائرة بدون طيار انتحارية ضد مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى 4579 ضربة مدفعية، بما في ذلك 121 طلقة صاروخية".

وأوضحت، أن الغارات الجوية الروسية استهدفت مناطق خاركوف وتيموفيفكا وكوزاتشا لوبان ومالا دانيليفكا وأليسيفكا وكروهلياكيفكا وكيفشاريفكا في إقليم خاركيف وستيلماخيفكا بمنطقة لوجانسك وتشاسيف يار وفوديان في إقليم دونيتسك ومنطقة زابوروجيا وتوكاريفكا في منطقة خيرسون في حين ضربت القوات الجوية الأوكرانية ووحدات الصواريخ والمدفعية أمس نقطتي سيطرة للروس ونظام راجمة صواريخ و10 مجموعات من القوى العاملة.