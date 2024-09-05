زعيم حزب العمل الإسرائيلي يهاجم نتنياهو

وكالات

قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد البقاء بمحوري فيلادلفيا ونتساريم فقط للحفاظ على ائتلاف الخراب والدمار.

وأضاف جولان، أن أقوى تحالف في إسرائيل اليوم هو تحالف الفساد والقومية المتعصبة والعنيفة.

ولفت إلى أن هذه المجموعة المتطرفة تريد التضحية بأبنائنا على مذبح فرصة إعادة تأسيس غوش قطيف في غزة.

وأوضح قائلًا "علينا إنشاء جبهة حازمة للقوى الديمقراطية بإسرائيل والاستمرار بالتظاهر حتى تدعو الحكومة نفسها إلى إجراء انتخابات".

وأشار إلى أن الأيام القادمة مصيرية وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى ينطوي على إمكانات هائلة لإنقاذهم وإنقاذ إسرائيل.

وأكد أن تفويت فرصة إطلاق سراح الأسرى سيكون كارثة بالنسبة لهم وكارثة بالنسبة لإسرائيل.