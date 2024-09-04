مسؤول إسرائيلي: المؤتمر الصحفي لنتنياهو كان يهدف لإفشال المفاوضات لأسباب سياسية

(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يهدف إلى إفشال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى لأسباب سياسية.

وأضافت "هآرتس"، أن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، أكد للوسطاء من مصر وقطر استعداد إسرائيل للانسحاب من محور فيلادلفيا قبيل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه للانسحاب.

كما أفادت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "خاصة وأن انسحابها يعني عدم تعامل أحد مع مفاوضات تبادل الأسرى".

وقال المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف "هآرتس" عن اسمه، أن واشنطن تريد اتفاق تبادل الأسرى أكثر من نتنياهو ورئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، مشيرًا إلى دفع الإدارة الأمريكية بكل طاقتها لإنجاح الاتفاق.