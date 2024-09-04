جيش الاحتلال يُقرر مد عمليته العسكرية في مخيم جنين

(وكالات)

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين التي كان مقررا أن تنتهي أمس الثلاثاء.

وأفاد الموقع العبري، أن تمديد عملية جنين جاء بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف موقع "واللا"، أن جالانت قال، إنه حصل على معلومات استخباراتية عن البنية التحتية العسكرية للمقاومة الفلسطينية بمخيم جنين.

ونقل "واللا" عن مصادر عسكرية، قولها إن الإنذارت المتزايدة جنوبي الضفة المحتلة قد تدفع نحو عملية واسعة إذا تدهور الوضع الأمني هناك.

وشهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة أمس الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال من مسافة صفر، ما دفع قوات الاحتلال للدفع بتعزيزاتها الأمنية نحو الضفة المحتلة.