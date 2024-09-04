إعلان

BBC

جيش الاحتلال يُقرر مد عمليته العسكرية في مخيم جنين

11:14 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين التي كان مقررا أن تنتهي أمس الثلاثاء.

وأفاد الموقع العبري، أن تمديد عملية جنين جاء بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف موقع "واللا"، أن جالانت قال، إنه حصل على معلومات استخباراتية عن البنية التحتية العسكرية للمقاومة الفلسطينية بمخيم جنين.

ونقل "واللا" عن مصادر عسكرية، قولها إن الإنذارت المتزايدة جنوبي الضفة المحتلة قد تدفع نحو عملية واسعة إذا تدهور الوضع الأمني هناك.

وشهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة أمس الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال من مسافة صفر، ما دفع قوات الاحتلال للدفع بتعزيزاتها الأمنية نحو الضفة المحتلة.

جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* لماذا أجمعت التوقعات على تثبيت المركزي سعر الفائدة غدا للمرة الثالثة؟