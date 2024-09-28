إعلام عبري: هاشم صفي الدين هو القيادي المتوقع لخلافة حسن نصر الله

(وكالات)



قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن الشخص الذي يتوقع أن يخلف حسن نصر الله في خلافة حزب الله اللبناني هو القيادي هاشم صفي الدين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن القيادي هاشم صفي الدين، يبدو أنه لم يُقتل خلال عملية الاغتيال التي استهدفت الأمين العام للحزب حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.

وأعلن جيش الاحتلال الاحتلال عن مقتل نصر الله في وقت سابق اليوم، بينما لم يؤكد الحزب ذلك ولم يعلق عليه حتى الآن.