واشنطن وبغداد تعلنان الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف ومغادرة قواته العراق بحلول 2025



كتب - وكالات:

أعلنت واشنطن وبغداد عن اتفاق مشترك لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ينفذ بحلول العام المقبل.

ورفضت الإدارة الأمريكية تقديم تفاصيل حول عدد القوات الأمريكية التي ستبقى في العراق من بين نحو 2500 جندي أو أن تقر بأن ذلك يمثل بداية انسحاب كامل من البلاد.

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين يوم الجمعة دون عرض تفاصيل "أعتقد أن من العدل أن نقول إن بصمتنا ستتغير داخل البلاد".

يتزامن هذا الإعلان مع تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق وهجمات كبيرة تشنها دولة الاحتلال على بيروت، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.