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الأعنف منذ بدء التصعيد.. مشاهد من غارة إسرائيلية على مقر حسن نصرالله

07:49 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

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كتب- محمود عبدالرحمن:

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، غارة جوية تُعتبر الأعنف على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمًا قنابل خارقة للتحصينات تزن 2000 طن، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني بشكل كلي، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وأعلن جيش الاحتلال، استهدف القيادة المركزية لحزب الله في هذه المنطقة، حيث أكد المتحدث باسم الجيش أن الغارات كانت تستهدف المركز العسكري الرئيسي للحزب. وأضاف بيان جيش الاحتلال: "قبل قليل، نفذنا ضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله، الموجود تحت المباني السكنية في قلب الضاحية."

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الغارات الإسرائيلية تضمنت 10 ضربات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن سلسلة الغارات استهدفت منطقة حارة حريك، حيث انهارت عدة مبانٍ، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهدف من القصف هو اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول كبير قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية القصف قبل تنفيذها بفترة قصيرة.

حسن نصر الله غارات إسرائيلية حزب الله جنوب لبنان
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