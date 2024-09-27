الحوثيون يعلنون عن أوسع عملية في "معركة طوفان الأقصى"

وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أميركية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.

وأضاف سريع أن العملية ضد المدمرات الأميركية تمت بالبحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم الاحتلال، مشددا على أن هذه العملية البحرية هي الأوسع في معركة إسناد "طوفان الأقصى" والرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

ولم تعلق الولايات المتحدة حتى الآن على الأمر.