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BBC

الحوثيون يعلنون عن أوسع عملية في "معركة طوفان الأقصى"

05:02 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع تنفيذ عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أميركية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.

وأضاف سريع أن العملية ضد المدمرات الأميركية تمت بالبحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم الاحتلال، مشددا على أن هذه العملية البحرية هي الأوسع في معركة إسناد "طوفان الأقصى" والرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

ولم تعلق الولايات المتحدة حتى الآن على الأمر.

معركة طوفان الأقصى أوسع عملية في طوفان الأقصى يحيى سريع الحوثيون استهداف 3 مدمرات أميركية البحر الأحمر الرد على العدوان الأميركي
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