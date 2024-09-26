استشهاد 7 فلسطينيين بقصف مدرسة تأوي نازحين بشمال غزة

اغتال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سبعة فلسطينيين على الأقل وأصاب آخرين بقصف جوي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة :"وصل إلى المستشفى جثامين لسبعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء (غالبيتهم وصلوا أشلاء ممزقة) وعدد من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي".

ورجحت المصادر الطبية أن يرتفع عدد الشهداء بسبب الاستهداف المباشر لهم داخل المدرسة المكتظة بالنازحين.

وقال شهود عيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف مدرسة حفصة في جباليا ما أدى إلى تطاير عدد من النازحين المتواجدين فيها واستشهادهم فيما أصيب آخرون.

وأوضح شهود العيان أن القصف الإسرائيلي "جاء مفاجئا مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خاصة وأن غالبية النازحين كانوا يتواجدون في ساحة المدرسة".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي منذ بدء حربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي في أعقاب رده على هجوم عسكري نفذه عناصر حماس وفصائل فلسطينية مسلحة على البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ ذلك الوقت، استشهد أكثر من 41 ألف و500 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 96 ألفا آخرين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.





