على هامش أعمال الأمم المتحدة.. وزير الخارجية يلتقى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، حيث أشاد بأنشطة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية لرفع مستوى الوعي بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، ونوه بالشراكة المتميزة مع جمعية الهلال الأحمر المصري في مجال تنفيذ الأنشطة الإنسانية.

وثمن عبد العاطي الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة مستقلة ومحايدة تضمن حماية ومساعدة ضحايا النزاعات والعنف، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات بدون عوائق، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.