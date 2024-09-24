أردوغان: الأمم المتحدة وقيمها الإنسانية هي التي تُقتل بغزة وليس الأطفال وحدهم

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن ما يجري بفلسطين مؤشر على الانهيار المعنوي الذي يحدث حاليا، داعيا سائر الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الاعتراف بها وأن تقف إلى جانب الحق.

وأشار أردوغان إلى أن 41 ألف شخص استشهدوا في المجزرة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الصور المسربة من السجون الإسرائيلية تشير إلى نوع الاضطهاد الذي يجري.

وأوضح أردوغان أن هناك مجزرة مستمرة في غزة منذ 353 يوما تسببت في استشهاد 41 ألف شخص حتى الآن، مؤكدا أن هناك ما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من الجرحى بسبب المجزرة الجارية في القطاع، متسائلا "أليس من يقطنون في قطاع غزة والضفة الغربية بشرا؟"

وفي رسالة إلى منظمات الأمم المتحدة، قال أردوغان: "ما الذي تنتظرونه حتى تدافعوا عن موظفيكم في غزة وعن سكان القطاع؟، مشددا على أن الفلسطينيين يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال ومقاومة التطهير العرقي والإبادة.

وأكد الرئيس التركي على أن السبب الوحيد لعدوان إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو ما تحظى به من دعم غير محدود، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وقيمها الإنسانية ومبادئ الغرب هي التي تُقتل في غزة وليس فقط الأطفال.

وشدد أردوغان على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس تطهيرا عنصريا ضد الفلسطينيين وتقتلهم وتصادر أراضيهم.