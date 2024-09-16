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جدعون ساعر عن إسناد وزارة الدفاع إليه: لا يزال مبكرًا تقديم التهاني

06:02 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

جدعون ساعر

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(وكالات)

قال زعيم حزب "أمل جديد" الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن الفجوات تقلصت بشأن مسألة التحاقه بالحكومة الإسرائيلية.

وأضاف وزير حكومة الطوارئ الإسرائيلية السابق، أنه لا يزال مبكرًا تقديم التهاني على توليه المنصب، وذلك حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد صدور عدد من التقارير الإعلامية الإسرائيلية، المتحدثة عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة يوآف جالانت من منصب وزارة الدفاع وإسنادها إلى جدعون ساعر.

ونفى مكتب بنيامين نتنياهو، التقارير المتحدثة عن إقالة جالانت من منصبه، وذلك في ظل حضوره اجتماعات أمنية بمكتب رئيس الوزراء.

حزب أمل جديد الإسرائيلي جدعون ساعر بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية
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