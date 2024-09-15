مركز بحثي إسرائيلي: الحوثيون تمكنوا من تطوير قدراتهم الصاروخية

وكالات

قال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، تمكنوا من تطوير قدراتهم الصاروخية والوصول إلى وسط إسرائيل.

وأضاف المعهد، أن هذه الحقيقة تزيد من التهديد المحتمل من الحوثيين لإسرائيل، والذي ينضم إلى تهديد الطائرات بدون طيار، موضحا أن الطائرات المسيرة اليمنية أثبتت قدرتها على القتل بالهجوم على تل أبيب الذي سبق قصف الحديدة.

كان نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله "الحوثيين"، نصر الدين عامر، قال اليوم الأحد، إن عملية اليوم رسالة استمرار في الإسناد للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الجماعة اليمنية لن تتردد في استهداف أي موقع للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحوثيين يطورون أسلحتهم وبالتزامن مع دراسة منظومات الدفاع الإسرائيلية، لافتا إلى أن الجماعة الموالية لإيران تستهدف إحدى أدق تقنيات الدفاع الجوي التي توجد بحوزة إسرائيل.

وأكد عامر أن الحوثيين يواصلون التنسيق مع المقاومة الفلسطينية لتكون عملياتهم فعالة، موضحا أنهم مستعدون لأي رد فعل ومن سيعتدي علينا هو أيضا سيدفع الثمن".

وكشف نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، أن هناك مراحل أخرى في عملياتهم لإسناد المقاومة الفلسطينية.