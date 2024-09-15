"كشف هشاشة إسرائيل".. الجبهة الشعبية تُعلق على هجوم الصاروخ اليمني

(وكالات)

علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، على الصاروخ الباليستي الذي انطلق من اليمن صباح اليوم، قائلة، إن "الرسالة اليمنية الباليستية واضحة ولا لبس فيها وتدعو إلى وقف العدوان على غزة بشكل فوري".

وقالت الجبهة الشعبية، إن الرد اليمني الباليستي في عمق إسرائيل تعزيز لمعادلة الردع وكشف جديد لـ "هشاشة الكيان الصهيوني".

واستهدف الحوثيون وسط إسرائيل صباح اليوم بصاروخ باليستي فرط صوتي، قالوا إنه أصاب هدفًا عسكريًا في مدينة يافا، بينما قالت إسرائيل إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ بنجاح رغم تأخر رصده.

من جهتهم أكد الحوثيون، نجاح العملية النوعية التي تمت، نافين الرواية الإسرائيلية باعتراض الصاروخ.