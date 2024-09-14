إعلان

BBC

واشنطن: نقاشات مكثفة بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضد روسيا

10:55 م السبت 14 سبتمبر 2024

جيك سوليفان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة مساعدات "كبيرة" لأوكرانيا هذا الشهر.

وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مناقشة استراتيجية الحرب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس جو بايدن هذا الشهر.

وأوضح سوليفان أن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى هو موضوع "مشاورات مكثفة" بين الحلفاء، لافتا إلى أن احتدام القتال حول مدينة بوكروفسك شرقي أوكرانيا يشكل "مصدر قلق".

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الولايات المتحدة أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن والسويد يبحثان جهود وقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات

إعلان

إعلان

15 صورة ترصد اللقطات الأولى لـ حادث تصادم قطارين بالشرقية
3وفيات و47 مصابًا..وتحركات عاجلة من النقل والصحة والمحافظة.. حادث قطاري الزقازيق (تغطية خاصة)
أول صور لضحايا ومصابي حادث قطاري الزقازيق في المستشفيات