إعلان

BBC

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف سفينة حبوب كانت متجهة إلى مصر

04:46 م الخميس 12 سبتمبر 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن صاروخًا استهدف سفينة محملة بالحبوب كانت متجهة إلى مصر في مياه البحر الأسود.

ولم تصب السفينة بأي أضرار بحسب إعلان الرئيس الأوكراني، الذي اضطلع على التقارير الأولية.

واتهم زيلينسكي، الجيش الروسي، باستهداف سفينة الحبوب التي كانت مغادرة من الميناء الأوكراني إلى مصر وقت الفجر.

ولم يذكر إعلان الرئيس الأوكراني، مزيد من التفاصيل عن هوية أو اسم السفينة التي تم استهدافها.

فولوديمير زيلينسكي روسيا استهداف سفينة حبوب الرئيس الأوكراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نيويورك تايمز: بريطانيا وفرنسا تنتظران موافقة بايدن على استخدام كييف للصواريخ بعيدة المدى

إعلان

إعلان

عاجل - الإعدام لـ "سفاح التجمع" في اتهامه بقتل 3 سيدات بطريقة وحشية