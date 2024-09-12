الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف سفينة حبوب كانت متجهة إلى مصر

(وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن صاروخًا استهدف سفينة محملة بالحبوب كانت متجهة إلى مصر في مياه البحر الأسود.

ولم تصب السفينة بأي أضرار بحسب إعلان الرئيس الأوكراني، الذي اضطلع على التقارير الأولية.

واتهم زيلينسكي، الجيش الروسي، باستهداف سفينة الحبوب التي كانت مغادرة من الميناء الأوكراني إلى مصر وقت الفجر.

ولم يذكر إعلان الرئيس الأوكراني، مزيد من التفاصيل عن هوية أو اسم السفينة التي تم استهدافها.