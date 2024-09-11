إعلان

BBC

وزير الخارجية البريطاني: بوتين يقوم بمحاولات قبيحة لإعادة الإمبراطورية الروسية

08:41 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

ديفيد لامي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأمريكي والأوكراني في كييف، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية تتوحد حول دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، مؤكدا أن حريتها وأمن أوروبا والعالم الغربي على المحك.

وأشار لامي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بمحاولات قبيحة لإعادة الإمبراطورية الروسية، لافتا إلى أن إيران تدعم روسيا بالصواريخ البالستية وهذا تصعيد خطير.

وأوضح لامي أن لندن فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية وروسية ضالعة في عمليات نقل أسلحة يتم استخدامها ضد أوكرانيا، مضيفا "هناك محور للمارقين يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية ونأمل ألا تنضم إليه الصين".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن لندن تدرك أن أوكرانيا على الخطوط الأمامية في الحرب من أجل الحرية، معربا عن قلقه بشأن الهجمات التي تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني.

ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني كييف الدول الغربية أوكرانيا الرئيس الروسي بوتين إيران روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية البريطاني: هناك محور للمارقين يضم روسيا وإيران وكوريا الشمالية

إعلان

إعلان

تغطية محدثة.. وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر (صور وفيديو)
عودة تنظيم رحلات العمرة برا وبحرا
طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب