أردوغان: دعمنا متواصل لوحدة أراضي أوكرانيا

أنقرة - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دعم بلاده متواصل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في رسالة مصورة أرسلها إلى القمة الرابعة لقادة "منصة القرم"، التي انطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح الرئيس التركي أن قمة قادة "منصة القرم" تتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الـ80 لنفي تتار القرم الأتراك "الذين لم يندمل جرحهم منذ نفيهم عام 1944 وحتى اليوم".

وأكد أن بلاده "عارضت من اليوم الأول ضم شبه جزيرة القرم ولم تعترف به"، مبينا أن هذه الخطوة، "عمقت من آلام وجراح سكان القرم"، مضيفا أن إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "مطلب للقانون الدولي".

من جهة أخرى، عبر أردوغان عن ترحيب بلاده بالتشريعات والتعديلات القانونية التي تقوم الحكومة الأوكرانية بها لتعزيز حقوق تتار القرم الأتراك.

وأكد أن "الفترة المقبلة ستشهد استمرارا في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حقوق تتار القرم الأتراك"، مشددا على أن "ضمان أمن ورخاء تتار القرم الأتراك من أولويات السياسة الخارجية التركية".

كما أكد أردوغان على حق تتار القرم الأتراك في "العيش بحرية وأمان في وطنهم الأم"

وأعرب أيضا عن أمله أن "تنتهي الحرب بسلام عادل ودائم على أساس سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

جدير بالذكر أن التتار هم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، الذين تعرضوا لعمليات تهجير قسرية بدءا من 18 مايو 1944، باتجاه وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفيتي آنذاك.