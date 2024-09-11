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الانتخابات الأمريكية.. مراقبون إسرائيليون: نتنياهو والوزراء في حكومته يفضلون فوز ترامب

01:11 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

ترامب وهاريس

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كتب- محمد فتحي:

أكد مراقبون إسرائيليون، أن تعطيل نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار يهدف إحراج مرشح الحزب الديمقراطي لصالح ترامب، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المراقبون، أن هناك اهتمام إسرائيلي واسع بالمناظرة الرئاسية الأولى بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، مؤكدين أن بنيامين نتنياهو والوزراء المتطرفون في حكومته يفضلون فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشاروا إلى أن هناك انشقاق في إسرائيل الحكومة تريد دونالد ترامب والمعارضة ترغب في كامالا هاريس.

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