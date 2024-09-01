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وزير إسرائيلي: إيران تغرق المخيمات الفلسطينية بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن

12:15 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

مخيمات النازحين

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وكالات
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتي، اليوم السبت، إن إيران تعمل على إنشاء بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار كاتس، إلى أن إيران تغرق المخيمات بالأموال والسلاح المهرب عبر الأردن لإنشاء جبهة مقاومة شرقية، مدّعيا أن ما تسعى إليه إيران في الضفة الغربية يهدد أيضا استقرار الأردن.
ويواصل عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين التصدي لمحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام المدينة.
وذكرت بلدية جنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جرّف أكثر من 70% من شوارع المدينة الواقعة شمالي الضفة، ما أسفر عن تدمير خطوط الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

مخيمات غزة فلسطين إيران الاحتلال الإسرائيلي
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