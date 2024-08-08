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بعد تحذيرات من تسونامي.. مشاهد توثق لحظة وقوع زلزال اليابان (فيديو)

06:00 م الخميس 08 أغسطس 2024

زلزال اليابان أرشيفية

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(وكالات)

تداولت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الخميس، فيديوهات توثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب محافظة ميازاكي جنوبي اليابان.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة محافظة ميازاكي جنوبي غرب اليابان في وقت سابق اليوم، تلاه زلزال آخر.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات إلى المواطنين من وقوع تسونامي بعد الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر.

زلزال اليابان تحذيرات من تسونامي وسائل الإعلام اليابانية محافظة ميازاكي جنوبي اليابان الأرصاد الجوية اليابانية
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