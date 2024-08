بعد تحذيرات من تسونامي.. مشاهد توثق لحظة وقوع زلزال اليابان (فيديو)

(وكالات)

تداولت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الخميس، فيديوهات توثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب محافظة ميازاكي جنوبي اليابان.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة محافظة ميازاكي جنوبي غرب اليابان في وقت سابق اليوم، تلاه زلزال آخر.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيرات إلى المواطنين من وقوع تسونامي بعد الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة على مقياس ريختر.

🇯🇵 | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨



The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt