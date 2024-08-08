مستوطنون يحرقون أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية (فيديو)

(وكالات)

أقدم عدد من المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الخميس، على إحراق أراضي الفلسطينيين بقرية بيتين في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتداولت مواقع إخبارية فلسطينية، مقاطع فيديو توثق هجمات المستوطنين المتطرفين على أراضي الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، تزايدت حدة التوترات في الضفة الغربية، والتي شن على إثرها المستوطنون عدد كبير من الهجمات من اعتداء مباشر على الفلسطينيين بالأسلحة والهجوم على ممتلكاتهم ومنازلهم.