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الوطن القطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

10:31 ص الخميس 08 أغسطس 2024

قطر

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قطر - (أ ش أ)

أكدت صحيفة (الوطن) القطرية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "إخلاء قسري" - أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر بالإخلاء للفلسطينيين في عدة مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة، كما شهدت المنطقة حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه المجزرة المتكررة يوميا في حق المدنيين والأبرياء وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار فورا، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ماض في اعتداءاته وحصده أرواح الفلسطينيين يوميا في قطاع غزة والضفة، حيث يتصدى هؤلاء الشهداء لأعنف وأشرس حملة من الاعتقالات والاعتداءات والاغتيالات المترافقة بعمليات تدمير كبيرة للبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذا المحتوى من

Asha
قطر الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
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