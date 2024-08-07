رئيس الأركان الإسرائيلي: تولي السنوار رئاسة حماس سيزيد من إصرارنا على استهدافه

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن الجيش على أعلى درجة من الاستعداد ويعرف كيف يرد بهجوم سريع في أي مكان.

وأكد هاليفي أن تولي الرئيس الجديد لحماس يحيى السنوار منصبا جديدا في الحركة لن يعفيه من أنه مسؤول عن التخطيط والتنفيذ للسابع من أكتوبر، موضحا أن تولي السنوار منصبا جديدا في حماس سيزيد من إصرار جيش الاحتلال على استهدافه.

وأضاف هاليفي، أن "نوصل رسالة واضحة لأعدائنا أن من هاجمنا سوف نستهدفه"، مشددا على أن "من يتكلم في كل خطاب له عن تدمير دولة إسرائيل سوف نستهدفه".