إعلان

BBC

رئيس الأركان الإسرائيلي: تولي السنوار رئاسة حماس سيزيد من إصرارنا على استهدافه

07:54 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

هارتسي هاليفي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن الجيش على أعلى درجة من الاستعداد ويعرف كيف يرد بهجوم سريع في أي مكان.

وأكد هاليفي أن تولي الرئيس الجديد لحماس يحيى السنوار منصبا جديدا في الحركة لن يعفيه من أنه مسؤول عن التخطيط والتنفيذ للسابع من أكتوبر، موضحا أن تولي السنوار منصبا جديدا في حماس سيزيد من إصرار جيش الاحتلال على استهدافه.

وأضاف هاليفي، أن "نوصل رسالة واضحة لأعدائنا أن من هاجمنا سوف نستهدفه"، مشددا على أن "من يتكلم في كل خطاب له عن تدمير دولة إسرائيل سوف نستهدفه".

هارتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي تولي السنوار رئاسة حماس حماس استهداف يحيى السنوار طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعليقًا على تولي السنوار رئاسة حماس.. إيران: خير خلف لخير سلف

إعلان

إعلان

عاجل - "التعليم" تكشف مصير طالب بالثانوية مزق ورقة الامتحان واعتدى على المراقبين
طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار تصل لسيول