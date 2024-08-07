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روسيا تستهدف تجمعا عسكريا قرب كييف وتقصف سيارة تقل أحد كبار الضباط الأوكرانيين

02:26 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

الانفجارات

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روسيا - (أ ش أ)

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرجي ليبيديف، اليوم /الأربعاء/، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت قاعدة ومخزنا وتجمعا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كييف، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات بقيت لمدة نصف ساعة وكانت قوية للغاية.
وقال ليبيديف - حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية - إن انفجارات عدة دوت عند الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) في المنطقة القريبة من المخازن والقاعدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن المصادر الميدانية في المنطقة أرسلت معلومات تفيد بوجود مناطق لتدريب الوحدات العسكرية في المنطقة وتحديدا في القاعدة العسكرية والتي يمكن أن تضم أكثر من ألف عسكري.
ولفت إلى أن الانفجارات دوت - كذلك - في أرجاء محطة روستوك للسكك الحديدية التي تتواجد فيها مستودعات شركة "نوفايا بوشتا" والتي تشتهر بنقل البضائع والذخيرة والمعدات العسكرية الثقيلة.
وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن القوات الروسية استهدفت سيارة أوكرانية تحمل لوحات عسكرية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايفسك الأوكرانية، ومن المتوقع أنه تمت تصفية أحد كبار ضباط القوات الأوكرانية.



هذا المحتوى من

Asha
روسيا كييف الضباط الأوكرانيين
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