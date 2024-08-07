إعلان

BBC

موقع واللا الإسرائيلي: العلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان على وشك الانفجارWo

10:58 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن العلاقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على شفا الانفجار بسبب التعيينات داخل المؤسسة العسكرية والحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن التوترات بين غالانت وهاليفي تصاعدت بسبب تنفيذ توجيهات المستوى السياسي.

وتشهد الإدارة الإسرائيلية، توترات متصاعدة على خلفية اختلاف وجهات النظر إزاء القرارات المتخذة بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي غزة حرب غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوستن: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر وإسبانيا في كرة اليد بربع نهائي أولمبياد باريس
جثث متفحمة.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق شقة بالبحيرة- (فيديو)
أمطار جنوبًا وموجة حارة شمالًا.. تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة