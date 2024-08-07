موقع واللا الإسرائيلي: العلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان على وشك الانفجارWo

(وكالات)

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن العلاقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على شفا الانفجار بسبب التعيينات داخل المؤسسة العسكرية والحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن التوترات بين غالانت وهاليفي تصاعدت بسبب تنفيذ توجيهات المستوى السياسي.

وتشهد الإدارة الإسرائيلية، توترات متصاعدة على خلفية اختلاف وجهات النظر إزاء القرارات المتخذة بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.