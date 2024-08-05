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الرئيس التونسي يقدم ملف ترشحه لولاية ثانية إلى هيئة الانتخابات

05:05 م الإثنين 05 أغسطس 2024

الرئيس التونسي قيس سعيد

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تونس- (د ب أ)

أودع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين ملف ترشحه رسميا لولاية ثانية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويتولى الرئيس سعيد /66 عاما/ الرئاسة منذ 2019 وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد ولا يقود حزبا سياسيا.

وفي 25 يوليو عام 2021 اتخذ خطوة مفاجئة بإعلانه تجميد البرلمان وحل الهيئات الدستورية وإلغاء دستور 2014، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى و"تصحيح مسار ثورة 2011".

ويقول سعيد إنه يخوض "معركة تحرير للوطن" ويتهمه خصومه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.

قيس سعيد تونس الانتخابات
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