اندلاع حريق في خزانات الوقود على الحدود بين إيران وأفغانستان (وكالات)

حريق في خزانات الوقود ارشيفية

(وكالات)

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه اندلع حريق كبير في خزانات الوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة على الحدود بين إيران وأفغانستان.