اندلاع حريق في خزانات الوقود على الحدود بين إيران وأفغانستان (وكالات)
(وكالات)
قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه اندلع حريق كبير في خزانات الوقود بمنطقة دوغارون الاقتصادية الخاصة على الحدود بين إيران وأفغانستان.
آتش سوزی مهیب در منطقه ویژه دوغارون خراسان رضوی— خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) August 5, 2024
خبرها حاکی از آن است که ساعتی قبل مخازن سوخت در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون واقع در تایباد (مرز خراسان رضوی) دچار آتش سوزی شده و عملیات کنترل آن در حال انجام است pic.twitter.com/wYl8wrYBSW
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