قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا من مدن الضفة المحتلة

(وكالات)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات على مدن الضفة الغربية أسرت خلالها 25 فلسطينيًا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين يوجد أطفال وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، بيت لحم، وجنين.

وبذلك يرتفع إجمالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 9 آلاف و955 فلسطينيًا.