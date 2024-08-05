إعلان

BBC

قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيًا من مدن الضفة المحتلة

01:07 م الإثنين 05 أغسطس 2024

نادي الأسير الفلسطيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات على مدن الضفة الغربية أسرت خلالها 25 فلسطينيًا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين يوجد أطفال وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، بيت لحم، وجنين.

وبذلك يرتفع إجمالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 9 آلاف و955 فلسطينيًا.

نادي الأسير الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد استقالة رئيسة الوزراء.. رئيس أركان بنجلاديش للمحتجين: اصبروا وثقوا في الجيش

إعلان

إعلان

* 49.58 جنيه.. الدولار يصعد لمستوى تاريخي جديد لأول مرة
* بالساعة.. التعليم تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 (بيان رسمي)
* بعد التصريح المثير.. ما هي ساعة يوم القيامة التي أثارت رعب العالم؟