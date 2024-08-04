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BBC

مقتل 11 شخصًا في كوريا الجنوبية جراء حرارة الجو الشديدة

06:31 م الأحد 04 أغسطس 2024

مقتل 11 شخصًا في كوريا الجنوبية جراء حرارة الجو ال

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سول - (د ب أ)

سجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن بيانات من وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه تم تسجيل خمس وفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع وحده.

وكان من بين الضحايا مزارعون انهاروا من الإرهاق أثناء عملهم في الحقول، ومنذ يوم الاثنين الماضي، كان هناك أيضا 386 حالة دخول إلى أقسام الطوارئ.

وتعاني أجزاء كبيرة من كوريا الجنوبية من موجة حارة منذ الأسبوع الماضي، حيث بلغت درجات الحرارة خلال النهار أكثر من 35 درجة مئوية مع ارتفاع درجات الحرارة ليلا أيضا.

وفي بعض المناطق، تم تسجيل درجات حرارة تقارب 40 درجة مئوية، وتقول إدارة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر لنحو 10 أيام أخرى.

وتعاني كوريا الجنوبية من موجة حرارة قوية منذ الأسبوع الماضي بعد انتهاء موسم الأمطار الموسمية، حيث تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في عدة مناطق من البلاد، حتى أنها تجاوزت 40 درجة مئوية في مدينة يانجسان بجنوب شرق البلاد أمس السبت.

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