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السفارة السعودية تطالب رعاياها في لبنان بالمغادرة بشكل فوري

04:38 م الأحد 04 أغسطس 2024

السفارة السعودية

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(وكالات)

طالبت السفارة السعودية في لبنان، اليوم الأحد، رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل عاجل وفوري إثر التوترات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي دعوة الرياض للمرة الثانية حيث سبقها مطالبة رعاياها بمغادرة لبنان.

وجاءت دعوة الرياض لرعاياها، في ظل التوترات المتصاعدة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل،، على خلفية استهداف تل أبيب لقيادي كبير في حزب الله وتلا ذلك بساعات استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

من جانبها توعدت إيران إسرائيل برد قوي على إسرائيل خلال الساعات المقبلة، للانتقام من عملية اغتيال هنية على أراضيها.

السفارة السعودية لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية حزب الله اللبناني
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