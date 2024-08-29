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BBC

بعد الكشف عنه للمرة الأولى.. فيديو قاسم سليماني بقصر صدام حسين يُثير غضبًا في العراق

03:57 م الخميس 29 أغسطس 2024

قاسم سليماني

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(وكالات)

أثار فيديو نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، حالة من الجدل في العراق، مع توثيق الفيديو الذي كُشف عنه لأول مرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وهو يتجول في قصر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وعلقت الوكالة الإيرانية، على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أيضًا النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بالقول "لقطات تواجد الشهيد سليماني في قصر صدام".

وفي حين لم تذكر وكالة "تسنيم" توقيت تصوير الفيديو، إلا أنها لفتت إلى أنه جزء من فيلم وثائقي سيتم عرضه للمرة الأولى.

ورد عدد من المغردين في العراق بحالة من الاستياء على مقطع الفيديو، باعتباره محاولة إيرانية للسخرية من العراق خاصة مع خوض البلدين حربًا دامت عدة سنوات في عهد صدام حسين.

واغتيل قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية، بينما كان في العراق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قاسم سليماني صدام حسين العراق
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