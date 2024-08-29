بعد الكشف عنه للمرة الأولى.. فيديو قاسم سليماني بقصر صدام حسين يُثير غضبًا في العراق

(وكالات)

أثار فيديو نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، حالة من الجدل في العراق، مع توثيق الفيديو الذي كُشف عنه لأول مرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وهو يتجول في قصر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وعلقت الوكالة الإيرانية، على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أيضًا النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بالقول "لقطات تواجد الشهيد سليماني في قصر صدام".

وفي حين لم تذكر وكالة "تسنيم" توقيت تصوير الفيديو، إلا أنها لفتت إلى أنه جزء من فيلم وثائقي سيتم عرضه للمرة الأولى.

📹 تصاویری از حضور شهید سلیمانی در کاخ صدام



این تصاویر مربوط به مستند «آنکه ویران کرد، آنکه ساخت» است که برای اولین بار منتشر شده است pic.twitter.com/nCCNKFZaUg — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 27, 2024

ورد عدد من المغردين في العراق بحالة من الاستياء على مقطع الفيديو، باعتباره محاولة إيرانية للسخرية من العراق خاصة مع خوض البلدين حربًا دامت عدة سنوات في عهد صدام حسين.

واغتيل قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية، بينما كان في العراق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.