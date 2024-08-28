في حال عدم السماح بحضور مباراة المنتخب الوطني.. العراق: سنتعامل بالمثل مع الكويت

بغداد - (د ب أ)

صرح محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، أن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكر العيداني للصحفيين "سيتم مناقشة موضوع عبور الجمهور العراقي إلى الكويت لدعم المنتخب الوطني في مباراته المقبلة مع نظيره الكويتي الشهر المقبل في الكويت في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وقال "شخصيا مع حضور جمهورنا في مباراته المقبلة فلا توجد مشكلة من حضور جمهور الكويت إلى البصرة وسنتعامل بالمثل ولا يوجد سبب وجيه يمنع الجمهور العراقي من العبور إلى الكويت ..." .

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من الشهر المقبل مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.

وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي في دعم منتخب بلاده والدخول إلى العراق بدون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخير التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.