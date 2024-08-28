قوات الاحتلال تفرض حظر تجول على المنطقة الشرقية في جنين

رام الله - (د ب أ)

أفادت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت حظرا للتجول على المنطقة الشرقية من مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في المنطقة الشرقية من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم".

وأضافت أن "قوات الاحتلال شنت عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم".

وكانت القوات الإسرائيلية،بدأت فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة على جنين وطوباس وطولكرم أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العملية المتواصلة على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.