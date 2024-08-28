استشهاد 11 فلسطينيًا جراء عملية لقوات الاحتلال شمالي الضفة

رام الله - (د ب أ)

أفادت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 11 فلسطينيًا استشهدوا، جراء العملية العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين وطوباس بالضفة الغربية.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت باقتحام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن محافظ جنين كمال أبو الرب قوله إن "قوات الاحتلال تفرض حصارا على المؤسسات الطبية في مدينة جنين، إذ قطعت الطرق على مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وحاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان ومقر جمعيتي الهلال الأحمر وأصدقاء المريض، إضافة إلى فرض حصار وإغلاق كافة مداخل مدينة جنين".

ووفق الوكالة، تلقى أبو الرب اتصالا من رئيس الوزراء محمد مصطفى وأطلعه على ما يجري من أحداث ووضعه بآخر المستجدات الناتجة عن عدوان الاحتلال على المحافظة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الثلاثاء إطلاق عملية عسكرية في جنين وطولكرم بشمالي الضفة الغربية .