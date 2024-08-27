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BBC

خامنئي يفتح الباب لاستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن برنامج إيران النووي

11:14 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

آية الله علي خامنئي

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واشنطن – (أ ش أ)

فتح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الباب أمام استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي الذي يتقدم على نحو سريع.

وقال خامنئي -في مقطع مصور بثه التلفزيون الرسمي الإيراني- إنه لا يوجد عائق أمام تعامل إيران مع "عدوها".

وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات خامنئي حددت خطوطا حمراء واضحة لأي محادثات قد تجري في ظل حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كما جدد تحذيراته من عدم الثقة بواشنطن.

وأوضحت الوكالة أن تعليقات خامنئي تعكس تلك التي أدلى بها وقت الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع مجموعة القوى العالمية وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، عندما جرى الاتفاق على تقليص برنامج طهران النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

يُذكر أن تلك التصريحات جاءت خلال اجتماع خامنئي مع بزشكيان والحكومة الإيرانية.

وما يزال من غير الواضح مدى مساحة المناورة التي سيحظى بها بزشكيان للتحرك، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس وذهاب الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
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