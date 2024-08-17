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إسرائيل تزعم قتل قائد عسكري في حزب الله بغارة جوية على لبنان

05:22 م السبت 17 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت/ تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل أحد قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في ضربة جوية على جنوب لبنان اليوم السبت.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهد الرجل قرب مدينة صور الساحلية، وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق عن استشهاد رجل في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في المنطقة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أحد قادة قوة الرضوان، وهي قوة خاصة تابعة لحزب الله.

ولم يعلق حزب الله في البداية على الضربة أو المزاعم الإسرائيلية.

ومنذ نشوب الحرب في غزة قبل حوالي 10 أشهر، تكررت الضربات المتبادلة على الحدود بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قوة الرضوان حزب الله جنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية إيران وإسرائيل
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