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BBC

البيت الأبيض يدعو إسرائيل وحماس للانخراط في محادثات وقف إطلاق النار

12:50 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

البيت الأبيض

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.
وأضافت بيير في مؤتمر صحفي- وفقا لما نشره البيت الأبيض اليوم الأربعاء - أنه يجب على المفوضين الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد، معتبرة أن وقف إطلاق النار هو أفضل طريقة للقضاء على التوتر في المنطقة.
وقالت "ما نتوقعه هو أننا نتوقع تماما المضي قدمًا، وكما تعلمون، فإن الخامس عشر من أغسطس هو التاريخ الذي سيعود فيه الناس إلى طاولة المفاوضات. ويتعين على جميع المفاوضين العودة إلى تلك الطاولة وإتمام هذه الصفقة " .
وتابعت قائلة: "لقد حان الوقت لكي تطلق حماس سراح المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون، وتخفف العبء عن أهل غزة بموجب الصفقة المطروحة الآن على الطاولة. وهذا ما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يعملون عليه على مدار الساعة، وهذا ما نريد أن نراه".
ومن جانبه، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن الشركاء في قطر أكدوا لواشنطن أنهم سيعملون على أن تكون حماس ممثلة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، مضيفا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المحادثات قدما.
وكان البيت الأبيض قد أعلن - أمس - أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي ومستشاري شئون الشرق الأوسط والطاقة بيريت ماكير وأموس هوكستين سيتوجهان إلى القاهرة والدوحة وبيروت للعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

هذا المحتوى من

Asha
البيت الأبيض الولايات المتحدة وقف إطلاق النار
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