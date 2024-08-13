لأول مرة.. إيران تبحث إرسال ممثل لها لحضور المفاوضات بشأن غزة

وكالات

قال مصدران إيرانيان لوكالة "رويترز" إن "إيران تبحث إرسال ممثلين إلى المفاوضات بشأن غزة لأول مرة"، وفقًا لما أوردته قناة العربية.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما، إن "طهران لن تشارك بشكل مباشر في مفاوضات غزة لكن ممثلها سيكون في الكواليس".

وفي وقت سابق، دعا الوسطاء وهم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر في بيان مشترك، إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى استئناف المحادثات في الدوحة أو القاهرة، الخميس الموافق لـ15 أغسطس الجاري، لسد كافة الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى.